Россиянам рассказали, как на автомойках и сервисах готовят машину к угону

Недобросовестные сотрудники автомоек и СТО могут незаметно подготовить автомобиль к последующему угону. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов.

«Готовить автомобиль к угону может любой человек, когда вы его передали. Например, могут отключить реле блокировки. Если используются замки капота со страховочным тросом, на СТО могут посмотреть, куда этот трос выходит, или переложить так, чтобы угонщик мог за него дернуть и открыть капот», — пояснил Кондрашов.

По его словам, такая опасность существует и в неофициальных сервисах, и у официальных дилеров. Чтобы этому противостоять, охранный комплекс машины должен быть устроен таким образом, чтобы при передаче машины в чужие руки его можно было перевести в сервисный режим. Также в нем должна быть функция самодиагностики на предмет постороннего вмешательства, указал Кондрашов.

Ранее россиянам назвали пять обязательных проверок автомобиля перед летним сезоном.