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Грузовик с отказавшими тормозами устроил массовую аварию в Санкт-Петербурге

В Петербурге грузовик без тормозов устроил массовое ДТП и завалил дорогу камнями

Грузовик устроил массовое ДТП на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге утром 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«На месте происшествия установлено, что у грузового автомобиля, груженного каменными блоками, во время движения отказали тормоза, в результате водитель грузовика, пытаясь уйти от столкновения с легковым автомобилем, попытался протиснуться между ним и поребриком, однако не справился с управлением, налетел на поребрик и столкнулся с легковым автомобилем, под управлением 37-летней женщины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент аварии у грузовой машины открылись борта и на дорогу высыпались каменные блоки. Судя по видео, в аварию попали как минимум три автомобиля.

Женщина-водитель госпитализирована. О состоянии водителя грузовика не сообщается. Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

До этого стало известно, что подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после появления в соцсетях видеозаписи дорожного конфликта водителя внедорожника Mercedes-Benz G-Class с водителем «Газели» в Красногорске.

Конфликт произошел на Новорижском шоссе. Водитель Mercedes в пробке попытался вклиниться перед «Газелью», водитель которой его не пропустил. После этого Gelandewagen перегородил грузовику дорогу, а вышедший из него водитель выстрелил в дверь «Газели». От попадания пули на двери образовалась вмятина. Водителя «Мерседеса» разыскивают.

Ранее сообщалось, что единственного выжившего при падении автобуса в Мойку выписали из больницы.

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