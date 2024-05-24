Стало известно, почему у новой Volga китайское происхождение

Российские автопроизводители решили выпускать под возрожденным брендом Volga перелицованные китайские авто Changan из-за спешки. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на кандидата технических наук, доцента кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолия Фиронова.

«Объяснить это можно торопливостью отечественных автопроизводителей, их стремлением занять внезапно освободившиеся ниши, а также риском изменения экономического положения России в условиях беспрецедентных санкций», — пояснил он.

Автоэксперт добавил, что «импортозамещения в российском автопроме де-факто нет», поскольку производители не хотят рисковать, выпуская собственные автомобили, когда вместо этого можно использовать популярные китайские модели. Также Фиронов заметил, что у отечественного автопрома есть сложности с производством некоторых деталей и агрегатов, когда в Китае этот процесс уже налажен. В связи с этим российским компаниям гораздо проще работать с партнерами из КНР, чем решать подобные вопросы только своими силами.

До этого на выставке в Нижнем Новгороде представили три автомобиля, которые будут выпускаться под возрожденным брендом Volga. Модельный ряд марки состоит из седана класса D Volga C40 и двух кроссоверов — компактного K30 и среднеразмерного K40.

Автомобили получили оригинальное оформление передней части, на хромированных радиаторных решетках с вертикальными планками укреплены логотипы с фирменным газовским оленем. Но в их основе угадываются три модели китайского автоконцерна Changan. У этой марки в России широкий модельный ряд из 14 позиций, но седан Changan Raeton Plus и кроссоверы Oshan X5 Plus и Changan Uni-Z официально в стране представлены не были.

Ранее «Газета.Ru» перечислила девять недостатков Changan, из которого сделали Volga.