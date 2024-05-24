Появилось фото седана Lada Iskra в сравнении с Largus

Тестовый прототип нового седана Lada Iskra сфотографировали на фоне универсала Lada Largus, что позволяет оценить размеры будущей новинки «АвтоВАЗа». Фото Iskra разместил паблик Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

На фото видно, что седан Iskra значительно ниже Lada Largus: уровень крыши прототипа не достигает верхней кромки окон в распашных задних дверях универсала. Также у кузова Iskra сравнительно короткий задний свес. Кузов прототипа нового седана покрыт камуфляжной пленкой с рельефными накладками на дверях.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявлял, что начало производства Lada Iskra намечено на конец 2024 года. Продажи новой модели должны стартовать в I квартале 2025 года.

В феврале 2024 года первые изображения Lada Iskra были размещены в базе данных Роспатента.

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