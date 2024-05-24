Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось фото седана Lada Iskra в сравнении с Largus

На «АвтоВАЗе» сфотографировали седан Lada Iskra

close
100%
Avtograd news/VK

Тестовый прототип нового седана Lada Iskra сфотографировали на фоне универсала Lada Largus, что позволяет оценить размеры будущей новинки «АвтоВАЗа». Фото Iskra разместил паблик Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

На фото видно, что седан Iskra значительно ниже Lada Largus: уровень крыши прототипа не достигает верхней кромки окон в распашных задних дверях универсала. Также у кузова Iskra сравнительно короткий задний свес. Кузов прототипа нового седана покрыт камуфляжной пленкой с рельефными накладками на дверях.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявлял, что начало производства Lada Iskra намечено на конец 2024 года. Продажи новой модели должны стартовать в I квартале 2025 года.

В феврале 2024 года первые изображения Lada Iskra были размещены в базе данных Роспатента.

Ранее стало известно, когда в России начнут продавать GAC GS3

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами