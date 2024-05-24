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Российское правительство упростило требования по локализации автомобилей такси

Правительство РФ отказалось от балльной системы при локализации машин такси

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Shutterstock

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила поправки кабмина в закон о такси, подготовленные ко второму чтению в Государственной Думе. Об этом сообщают «Ведомости».

«Поправки правительства предусматривают, что для машин такси не будет применяться балльная система оценки локализации. При этом регионы смогут сами устанавливать минимальную долю эксплуатируемых в такси автомобилей, которые должны быть собраны в России или другом государстве ЕАЭС (помимо России входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти требования будут также распространены на электромобили.

В январе комитет Госдумы по транспорту одобрил законопроект, которым предлагается дать субъектам России право устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов отмечал, что закрепление в законодательстве нормативов приведет к дополнительному стимулированию спроса на отечественные автомобили со стороны таксомоторной отрасли.

До этого стало известно, что средняя заработная плата водителя такси в России по итогам 2023 года выросла на 23% по сравнению с годом ранее и составила 107 тыс. рублей. Наиболее высокую зарплату таксисты получают в Ямало-Ненецком автономном округе - 150 тыс. рублей. Востребованность водителей такси в России в 2023 году выросла на 21% по сравнению с 2022 годом.

Ранее россиян предостерегли от пользования услугами частных такси, довозящих до метро.

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