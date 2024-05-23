В Москве парализовало движение из-за массового ДТП на юго-востоке

На юго-востоке Москвы случилось крупное ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На улице Паперника (в районе дома №13) произошло массовое ДТП. На месте работают оперативные службы города», — говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас уточняется информация о пострадавших и обстоятельства происшествия. Судя по опубликованному каналом кадру, авария затронула шесть автомобилей. Движение в сторону Рязанского проспекта сейчас затруднено.

21 мая стало известно, что житель Тюмени сделал предложение своей девушке на месте ДТП — ее машину насквозь пробил падающий фонарный столб. Сама водитель Регина рассказала, что не успела испугаться во время происшествия и почти не пострадала. Она добавила, что расстроилась из-за аварии, поскольку машина была почти новая.

Ранее Собянин рассказал, можно ли будет самокатчикам ездить по тротуарам.