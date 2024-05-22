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Известная модель Playboy протаранила на Jaguar дорожное ограждение

Российская модель Playboy разбила Jaguar, который купила неделю назад

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Телеграм-канал «SHOT»

Российская модель Playboy разбила автомобиль, который приобрела неделю назад. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«25-летняя Анастасия Казанцева накануне попала в ДТП в 30-ти км от Нижнего Новгорода. Девушка на синем Jaguar F-Type во время дождя не справилась с управлением и на скорости врезалась в разделительное ограждение», — говорится в сообщении.

Водитель не пострадала. Машина же уничтожена и не подлежит восстановлению. Женщина купила машину неделю назад и решила поехать из Москвы в родную Пермь.

Отмечается, что Анастасия Казанцева — модель, певица и музыкальная ведущая. Победительница конкурса Miss World Russian Beauty 2023. В феврале попала на обложку Playboy Monaco.

До этого в Петербурге объявляли план «Перехват» из-за водителя-мигранта с пистолетом. По данным СМИ, в 21:30 на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Просвещения в Калининском районе мужчина за рулем китайского автомобиля сбил мотоциклиста, после чего продемонстрировал пистолет и скрылся, уехав в сторону Северного проспекта. Отмечается, что пострадавшему мотоциклисту не понадобилась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что под Ростовом вооруженный солдат сбежал из воинской части на автомобиле.

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