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Стало известно, когда Skoda представит кроссовер с новым фирменным дизайном

Skoda показала изображение кроссовера Elroq с новым фирменным дизайном

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Škoda

Чешская компания Skoda осенью 2024 года представит новый кроссовер Elroq. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Skoda Elroq станет первой моделью бренда с новым фирменным языком дизайна Modern Solid. Как заявили в компании, минималистский внешний вид сочетает в себе надежность, функциональность и аутентичность, создавая при этом ощущение безопасности и силы. Он будет построен на модульной платформе MEB концерна Volkswagen, которую разделит с Enyaq и Enyaq Coupe.

Автомобиль будет отличаться узкими светодиодными фарами, оригинальной решеткой радиатора и большими колесами. О том, когда начнутся продажи таких машин, не сообщается.

Китайская автокомпания Chery зарегистрировала в России новый бренд Fownix. Такие данные содержатся в базе Федерального института промышленной собственности.

В документах не указывается название нового бренда, однако под маркой Fownix с таким же логотипом автомобили Chery выпускаются в Иране. Там реализуются кроссоверы Tiggo и модели Omoda. Пока неизвестно, какие авто Chery планирует выпускать в РФ под маркой Fownix. Также есть вероятность, что компания может переименовать российскую линейку перед выходом на рынок Европы.

Ранее был раскрыт список самых надежных автомобилей в мире.

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