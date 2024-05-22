Раскрыт список самых надежных автомобилей в мире

Стал известен список надежнейших автомобилей во всем мире. Рейтинг составил портал HotCars. В него вошли машины, способные без проблем преодолеть более 805 тыс. км.

Топ возглавил Hyundai Elantra 2010–2015 годов выпуска. Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем на 132 л.с. Он способен преодолеть более 1,6 млн км. На второй строчке разместился пикап Chevrolet Silverado (1988–2002 годы выпуска), а на третьей — Ford Super Duty (2011–2016 годы).

Также в пятерку лучших вошли Toyota Tacoma (2005–2015 годы) и Porsche 911 Turbo (1973–1989 годов).

За ними в списке следуют такие модели, как Honda Accord (1990–1993 годы), Mercedes-Benz E-Class (1993–1996 годы) и Chevrolet Corvette (1997–2004 годы). Чуть более слабые результаты показали Volkswagen Golf (2003–2008 годы), Nissan Frontier (2005–2007 годы), Mazda MX-5 (1989–1997 годы) и Ford Mustang (1964–1973 годы).

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Отмечается, что жалобы касаются машины с трехлитровым бензиновым двигателем, у которого повышенный расход масла. Кроме того, часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стали болты ступицы, в результате чего существует риск потерять колесо во время движения. Кроме того, некоторые клиенты жаловались на полную разрядку аккумулятора.

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