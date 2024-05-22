В Петербурге мужчины затолкали девушку в Lada Granta и увезли в другой регион

В Санкт-Петербурге неизвестные похитили девушку и увезли на автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

«18-летнюю девушку похитили, силой затолкав в черную Lada Granta на Ставропольских номерах. Она успела сообщить родным, что нападение произошло во «Вкусно и Точка» колпинского ТЦ «Ока», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания молодых людей подошла к Амире (имя изменено) около пяти часов вечера. Девушка не смогла дать отпор и ее увезли в неизвестном направлении.

Впоследствии Амира смогла отправить семье сообщения о том, что ее везут по трассе М11 в сторону Москвы. Затем связь с девушкой оборвалась.

Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Дагестане 22-летнюю девушку по имени Патимат похитил ее односельчанин, полиция отказывается проводить расследование.

Девушку украли около недели назад в Левашинском районе. На опубликованных каналом кадрах предположительно показано, как мужчина увозит Патимат на черной машине. Девушка успела отправить сообщение родителям, в котором рассказала, что ее украл «светлый» мужчина, и геолокацию. С тех пор Патимат больше не выходила на связь. Семья похищенной жалуется, что полиция не открывает дело, потому что родственники злоумышленника работают в МВД. Близкие и знакомые Патимат собрались у отделения полиции в знак протеста.

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