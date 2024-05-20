В России стартовали продажи новой модели JAC

В России поступили в продажу китайские пикапы JAC T9. Об этом говорится в сообщении компании.

На рынке модель представили в единственной комплектации. Новинка оснащена двухлитровым мотором на 224 л.с и восьмиступенчатым «автоматом». Также JAC T9 получил 10,4-дюймовый дисплей, датчики парковки спереди и сзади, климат-контроль и т.д. Грузоподъемность автомобиля составляет 1055 кг.

Машину предлагают приобрести за 3,4 млн рублей.

До этого JAC раскрыла цену кроссовера JS6 для российского рынка в максимальной комплектации. Автомобиль в версии Flagship стоит в нашей стране 2,85 млн рублей. За такую цену предлагаются машины 2024 года выпуска. Как и другие версии JAC JS6, автомобили в версии Flagship оснащаются турбомотором 1.5 мощностью 174 л.с. и роботизированной шестиступенчатой трансмиссией. В оснащение входит адаптивный круиз-контроль, функция автоматического торможения, системы мониторинга слепых зон и предупреждения о фронтальном столкновении.

Ранее в России заработал официальный сайт автобренда XCite.