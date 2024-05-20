Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео с раненой студенткой, которую изрезал ножом афганец в Москве

На видео попала раненая студентка, которую афганец ударил ножом в шею в Москве

В сети распространяется видео с раненой студенткой, которую ударил ножом в шею пьяный житель Афганистана на автобусной остановке в Москве. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

На видео раненая девушка лежит в луже крови на асфальте. Ее обступили очевидцы. Предполагается, что на кадры попал момент оказания первой помощи пострадавшей.

По данным СМИ, инцидент произошел на Уральской улице в районе Гольяново. На стоявшую на автобусной остановке 22-летнюю студентку Московского социально-педагогического института со спины напал неизвестный, который ударил ее ножом в шею. Девушку госпитализировали с непроникающим ранением. Сейчас медики борются за ее жизнь, оказывая пострадавшей всю необходимую помощь.

Подозреваемого в нападении 48-летнего уроженца Афганистана задержали. У него нашли складной нож.

Ранее стал известен приговор мужчине, обстрелявшему машины и полицейских в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами