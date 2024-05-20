Появилось видео с раненой студенткой, которую изрезал ножом афганец в Москве

В сети распространяется видео с раненой студенткой, которую ударил ножом в шею пьяный житель Афганистана на автобусной остановке в Москве. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

На видео раненая девушка лежит в луже крови на асфальте. Ее обступили очевидцы. Предполагается, что на кадры попал момент оказания первой помощи пострадавшей.

По данным СМИ, инцидент произошел на Уральской улице в районе Гольяново. На стоявшую на автобусной остановке 22-летнюю студентку Московского социально-педагогического института со спины напал неизвестный, который ударил ее ножом в шею. Девушку госпитализировали с непроникающим ранением. Сейчас медики борются за ее жизнь, оказывая пострадавшей всю необходимую помощь.

Подозреваемого в нападении 48-летнего уроженца Афганистана задержали. У него нашли складной нож.

Ранее стал известен приговор мужчине, обстрелявшему машины и полицейских в Москве.