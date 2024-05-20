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Россиянам назвали три недостатка контрактных двигателей

«Авилон» назвал три проблемы, которые возникают с контрактными моторами

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Для многих российских водителей покупка контрактного двигателя оказывается сопряжена с целым рядом проблем. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на директора по сервису и запчастям АГ «Авилон» Алексея Шпикалова.

«Некоторые поставщики услуг по замене двигателей могут манипулировать пробегом или состоянием двигателя, чтобы он выглядел более привлекательно. Впоследствии мотор с повреждениями и дефектами может серьезно навредить состоянию машины», — предупредил автоэксперт.

Еще одна частая проблема — отсутствие гарантии на контрактные двигатели. Впоследствии водитель будет сам оплачивать ремонт любых проблем, которые возникают с мотором. Также можно столкнуться с тем, что контрактный двигатель на самом деле несовместим с автомобилем покупателя.

Шпикалов добавил, что если водитель все же твердо намерен приобрести такой мотор, то его следует покупать только у проверенных продавцов и устанавливать в сервисах высокого уровня.

До этого были названы автомобили, которые разонравились россиянам. В РФ по итогам апреля просели продажи прежде востребованных кроссоверов — падение составило 20-40%. Так, сильно снизились продажи гибридных LiXiang L7 — на целый 41% в сравнении с мартом. Спрос на модель L9 также упал на 35%. Аналитики пояснили, что падение продаж связано с ужесточением правил в РФ в отношении иномарок, которые завозят по параллельному импорту. Также существенно просел спрос на Voyah Free (-40%), GAC GS8 (-39%), Chery Tiggo 7 Pro (-31%). Падение продаж на 35-37% зафиксировали у кроссоверов Lexus, Toyota, Kia и Geely.

При этом падение продаж у Changan, Chery, Exeed, Haval и Tank связали с так называемым «желтым» складом: значительная часть сделок по авто фиксируется исключительно в дилерских отчетах.

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