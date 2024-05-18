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Электрический пикап Toyota станет серийной моделью

Toyota в 2025 году начнет выпуск пикапов Hilux EV

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Toyota

Японский электрический пикап Toyota Hilux EV станет серийной моделью. Об этом сообщает reuters.com.

Отмечается, что автомобиль будет выпускаться в Таиланде. Первые машины произведут в конце 2025 года. Предполагается, что Toyota Hilux EV получит силовую установку мощностью 176 л.с.

Появится ли машина за пределами Таиланда, не сообщается.

До этого американское тюнинг-ателье Hennessey Performance доработало пикап Ford F-150 Raptor. Машину назвали VelociRaptoR 1000 Super Truck.

Мощность 5,2-литрового штатного бензинового двигателя удалось повысить на 40%. Если раньше он выдавал 710 л.с., то теперь — 1043 л.с. Таких результатов удалось достичь за счет чип-тюнинга, нового нагнетателя, новой системы впуска и установки нестандартного глушителя. От 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,1 с.

Ранее сообщалось, что в Тольятти выставили на продажу редкую Lada Niva пикап за 3,4 млн рублей.

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