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В Китае электромобиль сжег автосалон, в котором он продавался

В Китае автосалон BYD сгорел из-за воспламенившегося электромобиля

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autohome.com.cn

В Китае сгорел автосалон BYD вместе с выставленными автомобилями. Об этом сообщает autohome.com.cn. Пострадавших нет.

Отмечается, что ремонту не подлежат семь автомобилей, также пострадало несколько частных машин в сервисной зоне и на прилегающей парковке. Отмечается, что это уже десятое возгорание дилерского центра BYD с октября 2021 года.

По предварительным данным, источником возгорания стал электромобиль, стоявший в зале дилерского центра.

Сотрудники автосалона заявили, что выставочные автомобили застрахованы, однако претензии и ремонт частных автомобилей требуют согласования с автовладельцами.

До этого стало известно, что с конвейера завода FAW в китайском городе Яньчэн сошли первые хетчбэки Bestune Pony. Стоимость автомобиля в Китае — от 28,9 до 34,9 тыс. юаней (от 363,1 до 438,5 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

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