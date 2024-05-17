В Петербурге подожгли автомобиль главы центра «Партизан», где готовят к СВО

В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли автомобиль главы центра военной подготовки «Партизан» Дениса Гариева. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, поджог попытались устроить утром 17 мая. В тот момент в машине находилась супруга Гариева, которую зовут Марианна. Однако злоумышленникам не удалось в полной мере реализовать задуманное: автомобиль получил незначительные повреждения, а сама женщина не пострадала. Однако, по ее словам, она сильно испугалась. Сам Гариев сейчас находится в зоне СВО.

До этого водитель автомобиля на дороге «Орел — Тамбов» облил автомобиль бензином, чтобы транспортное средство не увезли на штрафстоянку. На опубликованных кадрах видно, что мужчина поджигает ВАЗ-2109 и скрывается с места ЧП. Злоумышленником оказался владелец авто, житель села Песковатка, Петровского округа. По данным СМИ, до этого мужчину остановили инспекторы ДПС и попросили пройти тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе: тест показал, что допустимый уровень превышен в десять раз. Правоохранители хотели забрать автомобиль на штрафстоянку, но тамбовчанин поджег его. Авто выгорело полностью.

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