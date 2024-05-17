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Стало известно, какие цвета кузова авто быстрее разрушаются на солнце

«Авилон»: черная краска автомобилей быстрее всего разрушается на солнце

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Depositphotos

Лакокрасочное покрытие (ЛКП) автомобиля темного цвета наиболее подвержено повреждению солнечными лучами, чем светлые колера. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов.

«Любые темные цвета — черный, темно-синий, темно-зеленый и прочие, а также яркие цвета, например, желтый, оранжевый, ярко-красный — наиболее подвержены повреждению солнечными лучами, чем светлые тона. Это связано с тем, что более темные и яркие цвета поглощают больше солнечного света, что приводит к более быстрому разрушению краски», — сказал Борисов.

По словам эксперта, сначала ультрафиолетовое излучение от солнца приводит к выцветанию, потускнению и общему ухудшению лакокрасочного покрытия таких автомобилей. Затем, уже поврежденная краска становится более хрупкой и склонной к трещинам и ржавчине из-за влаги. Краска может начать отстаиваться от деталей под воздействием тепла.

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