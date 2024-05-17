Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автоэксперт Зиновьев назвал три условия для покупки лифтбека Skoda Rapid с пробегом

Автоэксперт Зиновьев: при выборе Skoda Rapid стоит отказаться от авто с турбомотором

close
100%
Škoda

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, как правильно выбрать подержанный автомобиль Skoda Rapid за 1 млн рублей.

Так, по его словам, Skoda Rapid за 1 млн рублей это будет автомобиль в возрасте 7-9 лет. Первое условие для покупки такого автомобиля — на одометре должно быть не менее 100 тыс. пробега. В противном случае с машиной что-то не так.

Второе — следует отказаться от покупки автомобиля с турбомотором и обратить внимание на машину с атмосферным двигателем 1,6 л., который отличается своей надежностью. Ресурс автоматической коробки передач составляет 250 тыс. км.

Третье условие, это отсутствие ржавчины на кузове. По словам эксперта, Skoda Rapid достаточно крепкая машина и хорошо защищена от коррозии, поэтому ее не должно быть на кузове.

До этого член правления Союза автосервисов и заместитель гендиректора «ЕвроАвто» Илья Плисов заявил, что зачастую владельцы китайских авто жалуются на неисправности в электронных узлах. По его словам, нередко бывают сбои в работе панелей в салоне, камер и датчиков на кузове. Также Плисов добавил, что многие авто из Поднебесной не смогли завестись зимой из-за своей неадаптированности под климат страны.

Ранее сообщалось, что Российский электромобиль «Атом» будет стоить от 2,5 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами