Автоэксперт Зиновьев назвал три условия для покупки лифтбека Skoda Rapid с пробегом

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, как правильно выбрать подержанный автомобиль Skoda Rapid за 1 млн рублей.

Так, по его словам, Skoda Rapid за 1 млн рублей это будет автомобиль в возрасте 7-9 лет. Первое условие для покупки такого автомобиля — на одометре должно быть не менее 100 тыс. пробега. В противном случае с машиной что-то не так.

Второе — следует отказаться от покупки автомобиля с турбомотором и обратить внимание на машину с атмосферным двигателем 1,6 л., который отличается своей надежностью. Ресурс автоматической коробки передач составляет 250 тыс. км.

Третье условие, это отсутствие ржавчины на кузове. По словам эксперта, Skoda Rapid достаточно крепкая машина и хорошо защищена от коррозии, поэтому ее не должно быть на кузове.

До этого член правления Союза автосервисов и заместитель гендиректора «ЕвроАвто» Илья Плисов заявил, что зачастую владельцы китайских авто жалуются на неисправности в электронных узлах. По его словам, нередко бывают сбои в работе панелей в салоне, камер и датчиков на кузове. Также Плисов добавил, что многие авто из Поднебесной не смогли завестись зимой из-за своей неадаптированности под климат страны.

Ранее сообщалось, что Российский электромобиль «Атом» будет стоить от 2,5 млн рублей.