Врач оценил, после каких лекарств и продуктов опасно садиться за руль

Препараты и медицинские изделия с содержанием этилового спирта, в том числе спреи от боли в горле, могут дать ложноположительный результат при прохождении теста ГИБДД на алкоголь. Об этом kp.ru рассказал к.м.н., иммунолог, эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков.

По его словам, аналогичный эффект может произойти после употребления кваса, кефира или продукции с маком.

«Тесты выявляют алкоголь, опиаты и другие наркотические вещества. Обычно этих веществ в лекарственных препаратах либо нет совсем, либо незначительное количество <...>. Другое дело, что многие лекарственные препараты могут вызывать снижение концентрации внимания и скорости реакции, сонливость, головокружение, провоцировать тошноту и рвоту. А это, безусловно, ухудшает способность управлять автомобилем и механизмами», — добавил врач.

13 мая в социальных сетях был опубликован список из более 200 лекарственных препаратов, который Минздрав составил в ответ на запрос из Госдумы. В документе указывалось, что после применения этих таблеток водителям запрещено садиться за руль. Туда, в частности, вошли такие популярные лекарства, как нурофен, фервекс, антигриппин, терафлю, кетанов, супрастин и спазмалгон.

Ранее Госдума запросила у Минздрава четкий список запрещенных для водителей лекарств.