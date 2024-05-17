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Россиянам рассказали, что произойдет, если из АКП вытечет все масло

Fit Service: вытекшее из АКП масло может спровоцировать выход из строя фрикционов

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Наталья Горшкова/РИА Новости

У автомобиля, у которого из-за технической неисправности вытекло масло из автоматической коробки передач (АКП), может выйти из строя основной ее элемент — пакет фрикционов. Об этом «Газете.Ru» рассказал учредитель и директор автосервиса Fit Service Андрей Кузин. Также во время движения водитель будет ощущать рывки.

«Если проблему утечки водитель не заметил, и поехал на авто с минимальным уровнем масла в коробке, то высока вероятность выхода из строя пакета фрикционов — элементов, выполняющих функцию сцепления. По сути, это основной компонент в коробке передач», — сказал Кузин.

Эксперт также отметил, что если есть незначительная утечка масла и в коробке передач объем уменьшился минимально, то во время движения автомобиля водитель почувствует «пинки» - ощутимые рывки во время переключения скорости или режимов движения. Эти же сигналы могут говорить об износе пакета фрикционов.

При обнаружении утечки масла из коробки передач, лучше всего остановиться, заглушить автомобиль и вызвать эвакуатор до ближайшего автосервиса. Только на профессиональном СТО могут выявить причины проблемы и устранить неисправность. Такие действия позволят избежать дорогостоящего ремонта агрегата, подчеркнул специалист.

Ранее выяснилось, к каким проблемам приводит старое масло в коробке передач.

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