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Названа стоимость универсала и фургона Lada Largus

АвтоВАЗ: универсал Lada Largus будет стоить 1,66 млн рублей

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Lada

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ в ближайшее время начнет продажи автомобилей Lada Largus. Цена будет начинаться от 1,66 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба отечественной компании.

«Старт продаж семейства Largus будет объявлен в ближайшие недели, рекомендованная розничная цена автомобиля составит от 1,66 млн рублей за пассажирскую версию и 1,67 млн рублей за коммерческий фургон», — говорится в сообщении.

АвтоВАЗ возобновил производство Lada Largus 15 мая 2024 года. Первыми выпущенными автомобилями в Ижевске стали универсал в версии Classic и коммерческий фургон.

В России производство Lada Largus прекратилось весной 2022 года, после чего АвтоВАЗ выпустил еще несколько партий машин. Последние 650 машин были собраны летом 2023-го. До недавнего времени их можно было найти у дилеров, однако теперь все запасы оказались полностью распроданы.

В апреле стало известно, что завод «Лада Ижевск», входящий в группу АвтоВАЗ, завершает подготовку к возобновлению серийного производства автомобилей семейства Lada Largus. Старт запланировали на 15 мая. Автомобили сначала будут выходить в двух оттенках — «ледниковый» и «платина». Затем в цветовую гамму добавят «пантеру» и «борнео». Отмечалось, что предприятие готовится к сходу с конвейера первых товарных автомобилей. До этого выпускались только пилотные версии.

Ранее сообщалось, что на Lada Granta с автоматической коробкой передач возник ажиотажный спрос.

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