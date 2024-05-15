Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автоэксперт назвал возможные причины возгорания китайской машины на трассе М-12

Автоэксперт Шкуматов: китайское авто могло вспыхнуть из-за дешевых деталей

close
100%
Depositphotos

Автоэксперт Петр Шкуматов в беседе с Life прокомментировал инцидент с возгоранием китайского кроссовера GAC на трассе М-12. По его словам, те автомобили, которые проходят ускоренные сроки разработки и выпуска, могут иметь скрытые дефекты.

«Во-вторых, на качестве производства могут сказаться экономия на комплектующих и недостаточное внимание к деталям. Использование дешевых или несоответствующих материалов в критических узлах может привести к их преждевременному выходу из строя», — продолжил Шкуматов.

Кроме того, по его словам, возгорание могло произойти из-за ошибочного или некачественного обслуживания автомобиля в сервисном центре. Он пояснил, что попавшая в происшествие машина не является распространенной в России. Также эксперт не исключил влияния на машину экстремальных условий, таких как перегрев или перепады температур.

О том, что кроссовер загорелся на ходу перед заправкой на трассе М-12, стало известно 14 мая.

По информации Shot, Алексей (имя изменено) вместе с женой ехал от родственников, из Оренбурга в Москву. У заправки из-под капота пошел дым, тут же вспыхнула водительская дверь. Сначала Алексей не мог остановить машину, затем заело ремень безопасности. Пока мужчина пытался выбраться, получил тяжелые ожоги лица, рук и ног, вся одежда прилипла к обожженным частям тела, сгорели волосы на голове. Супруга в это время выпрыгнула на ходу.

Отмечается, что автомобиль помогли потушить сотрудники АЗС. Передняя часть машины полностью выгорела. Перед поездкой было проведено техобслуживание.

Позднее GAC признал факт возгорания кроссовера. В представительстве компании сообщили, что для установления причин возгорания будет проведена независимая экспертиза.

Ранее россиянам назвали надежный внедорожник, который можно купить вместо УАЗа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами