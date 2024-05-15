Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело после стрельбы на парковке в Петербурге

Следственный комитет России повторно возбудит уголовное дело после стрельбы на парковке у ТРК «Сити Молл» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ. Однако постановление о возбуждении уголовного дела в тот же день отменено прокурором Приморского района Санкт-Петербурга Дмитренко Викторией Викторовной. Данное решение будет обжаловано следствием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту стрельбы у торгового центра.

До этого в сети появилось видео, на котором видно, как в Санкт-Петербурге водитель черного Li Auto стреляет в мужчину на парковке у торгового центра «Сити Молл». Ролик сняла на камеру спутница пострадавшего. В ходе конфликта автомобилист пытался остановить мужчину за рулем черного Li Auto, однако тот не выходил из машины и чуть не наехал на своего оппонента. В какой-то момент водитель внедорожника вышел из салона и открыл стрельбу. Он сделал четыре выстрела в мужчину, пытавшегося заблокировать ему проезд.

Водитель черного внедорожника Lixiang, который несколько раз выстрелил в мужчину у ТЦ «Сити Молл» в Санкт-Петербурге, получил 100 штрафов за нарушения ПДД за последние полгода. Водитель регулярно нарушал ПДД, в том числе проезжал на запрещающие знаки и превышал скорость. Большинство из них оплачено. За минувший апрель водитель получил 25 штрафов.

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