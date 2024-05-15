Россияне ответили, сталкивались ли они с нечитаемыми или скрытыми номерами на авто

Большинство (90%) россиян сталкивались с нечитаемыми или скрытыми автомобильными номерами, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4 тыс. человек.

Так, 58% из них сообщили, что встречали на парковках или на дорогах очень грязные и даже нечитаемые номера, 31% — сталкивались именно со скрытыми номерами. Они уточнили, что некоторые водители могли прикрывать часть номера на время пути, другие — использовали специальные устройства.

«Я видел, как на фуре менялся номер после того, как водитель дергал какую то ручку в кабине. Удивился сильно», — рассказал участник опроса.

Еще 1% респондентов признались, что они сами нарушали правила дорожного движения и прикрывали номер с помощью бумаги. Оставшиеся 10% сообщили, что они не сталкивались с подобными нарушениями.

13 мая «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что правительственная комиссия в России поддержала законопроект, подразумевающий введение штрафов за применение материалов, которые не дают идентифицировать госномера на авто или позволяющих их видоизменить и скрыть.

Ранее стало известно, в какие мифы верят российские автомобилисты.