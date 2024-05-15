Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне ответили, сталкивались ли они с нечитаемыми или скрытыми номерами на авто

«КП»: большинство россиян сталкивались с нечитаемыми номерами на авто

close
100%
Константин Чалабов/РИА Новости

Большинство (90%) россиян сталкивались с нечитаемыми или скрытыми автомобильными номерами, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4 тыс. человек.

Так, 58% из них сообщили, что встречали на парковках или на дорогах очень грязные и даже нечитаемые номера, 31% — сталкивались именно со скрытыми номерами. Они уточнили, что некоторые водители могли прикрывать часть номера на время пути, другие — использовали специальные устройства.

«Я видел, как на фуре менялся номер после того, как водитель дергал какую то ручку в кабине. Удивился сильно», — рассказал участник опроса.

Еще 1% респондентов признались, что они сами нарушали правила дорожного движения и прикрывали номер с помощью бумаги. Оставшиеся 10% сообщили, что они не сталкивались с подобными нарушениями.

13 мая «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что правительственная комиссия в России поддержала законопроект, подразумевающий введение штрафов за применение материалов, которые не дают идентифицировать госномера на авто или позволяющих их видоизменить и скрыть.

Ранее стало известно, в какие мифы верят российские автомобилисты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами