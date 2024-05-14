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Стрелявший в Петербурге водитель Lixiang за полгода получил 100 штрафов за нарушения ПДД

Mash на Мойке: стрелявшего у ТЦ в Петербурге водителя оштрафовали 100 раз за полгода

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Телеграм-канал Mash на Мойке

Водитель черного внедорожника Lixiang, который несколько раз выстрелил в мужчину у ТЦ «Сити Молл» в Санкт-Петербурге, получил 100 штрафов за нарушения ПДД за последние полгода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

«Скрывшийся после конфликта у «Сити Молла» стрелок за последние полгода насобирал 100 штрафов за нарушения ПДД на сумму более 50К рублей», — говорится в публикации.

Согласно данным канала, водитель регулярно нарушал ПДД, в том числе проезжал на запрещающие знаки и превышал скорость. Большинство из них оплачено. За минувший апрель водитель получил 25 штрафов. Сейчас мужчину разыскивает полиция.

До этого сети появилось видео, на котором видно, как в Санкт-Петербурге водитель черного Li Auto стреляет в мужчину на парковке у торгового центра «Сити Молл». Отмечается, что ролик сняла на камеру спутница пострадавшего. В ходе конфликта автомобилист пытался остановить мужчину за рулем черного Li Auto, однако тот не выходил из машины и чуть не наехал на своего оппонента. В какой-то момент водитель внедорожника вышел из салона и открыл стрельбу. Он сделал четыре выстрела в мужчину, пытавшегося заблокировать ему проезд.

Конфликт произошел из-за того, что водители не смогли разъехаться на парковке.

Ранее сообщалось, что МЧС наградит дагестанцев за спасение людей из утонувшего автобуса.

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