МЧС наградит дагестанцев за спасение людей из утонувшего автобуса

Дагестанцы, принимавшие участие в спасении пассажиров из упавшего в реку Мойка в Санкт-Петербурге автобуса, будут награждены знаками отличия МЧС России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Руководством главного управления МЧС России по Республике Дагестан принято решение о представлении к награждению ведомственными знаками отличия МЧС России дагестанцев, проявивших мужество и отвагу при спасении людей, находившихся в пассажирском автобусе, который 10 мая 2024 года упал в реку Мойка города Санкт-Петербурга», – говорится в сообщении.

Днем 10 мая автобус с пассажирами пробил ограждение реки Мойка на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге и упал в воду. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

Спасателям удалось вытащить из салона всех пассажиров, но не всех из них удалось спасти. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, задержаны водитель автобуса и водитель каршеринга, который также имел отношение к аварии.

«Газета.Ru» опубликовала фотографии спасательной операции на месте аварии с упавшим в реку автобусом в Санкт-Петербурге.

В компании, которой принадлежит упавший в реку Мойка в Санкт-Петербурге автобус, прошли обыски. Изъята документация.

Позже стало известно, что генеральный директор ООО «Такси» (компании-перевозчика утонувшего в реке Мойка автобуса) был на должности лишь номинально. По факту никаких управленческих функций он не выполнял.

Ранее перевозчик пообещал страховые выплаты пассажирам упавшего в реку Мойку автобуса.