В Петербурге водитель открыл стрельбу на парковке у торгового центра

В Санкт-Петербурге на парковке у ТЦ «Сити Молл» водитель открыл стрельбу. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, мужчина выстрелил в другого водителя, с которым они не смогли разъехаться на парковке. Он успел скрыться, сейчас его ищут. Изначально сообщалось, что стрелявший был на Porsche, однако впоследствии оказалось, что это был китайский внедорожник Lixiang L9.

По словам очевидцев, на которых ссылается издание «Фонтанка», стрелявшего пытались догнать.

«Были слышны выстрелы. Потом пожарный наряд пытался догнать стрелявшего. Но тот через шлагбаум успел проехать и быстро уехал в сторону Комендантского проспекта. Жесть! Похоже, стреляли в человека», — рассказал один из них.

Кадры с произошедшим опубликовала группа «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».

До этого в Санкт-Петербурге произошло очередное ДТП с лазурным автобусом — в результате столкновения с грузовиком пострадали три человека. На перекрестке Планерной и Оптиков транспорт при повороте ударился в припаркованный грузовик. Отмечается, что ДТП произошло примерно в 8 утра, то есть спустя пару часов после начала смены водителя. Удар об грузовик пришелся на боковую часть автобуса. Находившиеся в салоне пассажиры получили ушибы головы, груди и плеча, двоим из них понадобилась медицинская помощь.

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