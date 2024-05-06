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Автоэксперт оценил, чем вызван рост продаж легковых автомобилей в России

Автоэксперт Хайцеэр: снижение цен повлияло на рост продаж «легковушек» в России

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Depositphotos

Рост продаж легковых автомобилей в России более чем на 80% в апреле 2024 года вызван тем, что автомобильный рынок в стране остается «перегретым». Об этом kp.ru рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«В ожидании повышения утильсбора в Россию было завезено много автомобилей по серым схемам, их надо было распродавать, продавцы снижали цены, и это оказывало влияние на весь рынок. Кроме того, продолжились акции на китайские автомобили, собранные в России или завезенные по линии официального импорта. Очень высока конкуренция среди китайских компаний на нашем рынке, и для того, чтобы ее выиграть, нужно снижать цены», — пояснил эксперт.

Помимо этого, на данный показатель повлияли опасения того, что цены на машины могут повыситься, а также улучшение материального положения россиян и приближающийся летний сезон. Еще одним фактором стало то, что граждане перестали опасаться китайских автомобилей, добавил Хайцеэр.

В апреле аналитическое агентство «Автостат» писало, что продажи новых легковых автомобилей в России по итогам марта составили 146,5 тыс. штук. Значение в 2,1 раза превысило прошлогодний показатель. На российском рынке в марте доминировали три бренда: Lada, Haval и Geely.

Ранее сообщалось, что россияне стали активно скупать шины для легковых автомобилей.

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