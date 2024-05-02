В четверг днем в центре Москвы перекроют движение на некоторых улицах. Об этом предупредил Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Отмечается, что проезд будет закрыт с 16:30 на Волгоградском проспекте, Садовом кольце и Таганской площади. Ограничения продлятся до семи вечера. Также движение перекроют с 17:30 на некоторых набережных и улицах в центре города.

Также в Дептрансе отметили, что проезд также повторно перекроют на рядке участков Садового кольца, улицы Новый Арбат и Большого Каменного моста с 22:30. За полчаса до полуночи ограничения будут вновь введены на Садовом кольце и Волгоградском проспекте.

О введении ограничений ведомство также предупреждало накануне.

2 мая стало известно, что в России утвердили концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года. Отмечается, что проект будут реализовывать в несколько этапов. В ближайшие два года власти разработают программу развития автотуризма, включающей план мероприятий, строительство инфраструктуры и необходимые меры господержки. Также планируется создать интерактивную карту туристических маршрутов. Второй этап будет реализовываться до 2035 года, в его рамках будут приниматься меры, направленные на прирост сети автомобильных туристических маршрутов и обеспечение обратной связи для водителей.

Ранее сообщалось, что в Москве начали патрулировать мотогруппы спасателей.