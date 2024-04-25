Автоэксперт оценил идею нештрафуемого ожидания полиции на платной парковке

Автоэксперт Михаил Колодочкин в интервью RT поддержал идею депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Крупника ввести нештрафуемый период ожидания полиции на платной парковке. В такой ситуации, по словам специалиста, водителю совершенно некуда деваться.

«В чем он (водитель. — «Газета.Ru») виноват, если у него разбита машина и он должен по закону не трогаться с места и ждать приезда полиции? В любом случае это не его вина, что приходится стоять даже в зоне действия запрещающего знака. Поэтому если такая инициатива будет проработана и одобрена, то, мне кажется, она имеет место на жизнь», — сказал Колодочкин.

Осеню 2023 года Крупник обратился к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову с предложением приостанавливать действие водительского удостоверения в случае, если автолюбитель накопил 10 и более неоплаченных штрафов.

До этого председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры заксобрания Петербурга Алексей Цивилев сообщал, что городские власти планируют увеличить штат МВД и наделить сотрудников электросамокатами.

Ранее москвичам рассказали, когда уличные парковки будут бесплатными.