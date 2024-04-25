В России стартовали продажи дизельной версии BAIC BJ40

Российские дилеры BAIC начали принимать заказы на внедорожник BAIC BJ40 с дизельным двигателем. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Отмечается, что автомобиль будет доступен с двухлитровым турбодизелем мощностью 162 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF и системой полного привода. От бензиновой версии он отличается решеткой радиатора, бампером и колесными дисками черного цвета, красными тормозными суппортами, а также матовой окраской кузова.

Передний и задний бамперы специально спроектированы для обеспечения максимальных углов въезда и съезда, что существенно повышает геометрическую проходимость автомобиля.

Новинка будет доступна в единственной комплектации Exclusive. Цена автомобиля составляет 4,4 млн рублей.

До этого стало известно, что кроссовер Haval H3 будет стоить в России от 2,6 млн рублей. Кроссовер адаптирован к российским условиям эксплуатации и оснащен зимним пакетом, включая подогрев руля, передних и задних сидений, лобового стекла, форсунок омывателей и зеркал заднего вида, увеличенным объемом бачка омывателя и усиленной антикоррозийной обработкой кузова.

Автомобиль будет предлагаться с бензиновым 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом как с передним, так и с полным приводом. У переднеприводной версии мотор развивает 143 л.с., а у полноприводной — 177 л.с. Трансмиссия — семиступенчатая роботизированная.

Ранее сообщалось, что среди пятилетних седанов меньше всего вложений требует Toyota Corolla.