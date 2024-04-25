Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ГИБДД рассказали, по каким фразам можно вычислить нарушителя

ГИБДД: просьба водителя показать служебное удостоверение вызывает подозрение

close
100%
Максим Блинов

В ГИБДД раскрыли фразы, которые помогают сотрудникам вычислить нарушителей. Об этом в беседе с njcar.ru рассказал сотрудник Госавтоинспекции.

По его словам, водитель начинает вызывать подозрение сотрудников, когда решает процитировать законы, что зачастую говорит о его нервозности. Также нетрезвые автомобилисты нередко требуют от полицейских показать служебное удостоверение и объяснить причину остановки. Сотрудник ГИБДД напомнил, что инспекторы могут останавливать любое транспортное средство для проверки документов, если оно показалось подозрительным.

Злую шутку с водителем могут сыграть и его попытки оправдаться. При этом пьяные автомобилисты любят подходить вплотную к инспектору, чтобы присмотреться повнимательнее и казаться более убедительными.

До этого были названы главные ошибки, которые допускают водители мотоциклов. По словам мотоэкспертов, неопытные мотоциклисты надеются, что автомобилисты будут внимательно и с пониманием относиться к ним на дороге, однако на практике те часто не замечают их, будучи сосредоточенными на других задачах. Кроме того, многие неопытные мотоциклисты пренебрегают экипировкой, надевая только шлем.

Ранее служебный автомобиль ГИБДД сбил 19-летнего пешехода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами