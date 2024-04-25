В ГИБДД рассказали, по каким фразам можно вычислить нарушителя

В ГИБДД раскрыли фразы, которые помогают сотрудникам вычислить нарушителей. Об этом в беседе с njcar.ru рассказал сотрудник Госавтоинспекции.

По его словам, водитель начинает вызывать подозрение сотрудников, когда решает процитировать законы, что зачастую говорит о его нервозности. Также нетрезвые автомобилисты нередко требуют от полицейских показать служебное удостоверение и объяснить причину остановки. Сотрудник ГИБДД напомнил, что инспекторы могут останавливать любое транспортное средство для проверки документов, если оно показалось подозрительным.

Злую шутку с водителем могут сыграть и его попытки оправдаться. При этом пьяные автомобилисты любят подходить вплотную к инспектору, чтобы присмотреться повнимательнее и казаться более убедительными.

До этого были названы главные ошибки, которые допускают водители мотоциклов. По словам мотоэкспертов, неопытные мотоциклисты надеются, что автомобилисты будут внимательно и с пониманием относиться к ним на дороге, однако на практике те часто не замечают их, будучи сосредоточенными на других задачах. Кроме того, многие неопытные мотоциклисты пренебрегают экипировкой, надевая только шлем.

Ранее служебный автомобиль ГИБДД сбил 19-летнего пешехода.