Названы пятилетние седаны, которые не требуют вложений

На российском рынке наиболее надежными пятилетними седанами являются Toyota Corolla и Mazda6. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора автомобильного маркетплейса Fresh Максима Рязанова.

«К наиболее надежным пятилетним седанам, не требующим большого расхода средств в процессе эксплуатации, которые можно приобрести на вторичном рынке России, относятся Toyota Corolla, Mazda6 и Volkswagen Passat», — сказал Рязанов.

По его словам, все эти модели неприхотливы в обслуживании, а также не расходуют много топлива. Так, немецкий седан тратит всего 7,8 литра на 100 километров, Toyota Corolla — 7,6 литра. В целом обслуживание этих седанов не требует больших вложений.

До этого стало известно, что кроссовер Haval H3 будет стоить в России от 2,6 млн рублей. Кроссовер адаптирован к российским условиям эксплуатации и оснащен зимним пакетом, включая подогрев руля, передних и задних сидений, лобового стекла, форсунок омывателей и зеркал заднего вида, увеличенным объемом бачка омывателя и усиленной антикоррозийной обработкой кузова.

Автомобиль будет предлагаться с бензиновым 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом как с передним, так и с полным приводом. У переднеприводной версии мотор развивает 143 л.с., а у полноприводной — 177 л.с. Трансмиссия — семиступенчатая роботизированная.

Ранее сообщалось, что продажи новых внедорожников Haval H9 в РФ начнутся в 2024 году.