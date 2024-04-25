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Эксперты назвали главный триггер роста цен на китайские автомобили

Автоэксперт Ануфриев: китайские авто дорожают из-за ситуации с перекупщиками

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Цены на китайские автомобили в России растут по объективным причинам. Так, одним из триггеров для этого стал вступивший с 1 апреля в силу закон, усложнивший работу перекупщикам, заявил автоэксперт Антон Ануфриев. Отражается на ценах также ситуация на финансовом рынке, отметил он в беседе с 360.ru.

Речь идет о вступившем с 1 апреля в силу постановлении правительства, которое нивелирует выгоду растаможки автомобилей, ввозимых в Россию через страны ЕАЭС. По мнению Ануфриева, эта ситуация принесла облегчение представительствам официальных брендов и автосалонам.

«Не нужно больше конкурировать с частными продавцами. И, думаю, это тоже стало триггером для повышения цены», — считает специалист.

Не меньшее влияние на стоимость автомобилей оказывает курс валют, подчеркнул Ануфриев и призвал не сравнивать нынешнюю ситуацию с временем, когда евро стоил 40 рублей. Цены на машины снизятся в случае, если подешевеет импорт, добавил автоэксперт.

Китайские марки машин эксперт назвал хорошим массовым продуктом средней категории, подчеркнув, что в КНР они стоят в переводе на рубли вполне адекватно своему качеству. К примеру, если в России авто продается за 2,5 млн рублей, в Китае его можно купить за миллион.

«За эту цену машина шикарная, а вот за 2,5-3 — не очень», — заключил автоэксперт.

Напомним, в России стоимость нового китайского автомобиля за первый квартал этого года выросла на 9,3% — до 3,06 млн рублей. Наибольший прирост цены среди китайских производителей наблюдается у GAC – до 4,3 млн рублей.

Дилеры ранее рассказали об ажиотажном спросе на автомобили Solaris в России.

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