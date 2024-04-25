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Haval представит в России новый внедорожник H9

No Limits: продажи новых внедорожников Haval H9 в РФ начнутся в 2024 году

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Телеграм-канал «No Limits»

Китайская компания Haval в 2024 году начнет продажи на российском рынке кроссовера H9. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на главу «Хавейл Мотор Рус» Андрея Акифьева.

«Это рамный внедорожник с премиальным дизайном — одна из главных новинок Haval в Пекине. О ценах пока неизвестно, но мы предполагаем, что базовая стоимость автомобиля будет в районе 5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Haval H9 выполнен в ретростиле. У него квадратные фары, дневные ходовые огни круглой формы и решетка радиатора с горизонтальными ламелями. Кроме того, модель отличают широкие колесные арки, высокая линия капота, большие боковые зеркала, крупные бамперы, рейлинги на крыше и бокс для хранения вещей на задней двери.

Автомобиль в Китае предлагается с бензиновым мотором мощностью 224 л.с., а также дизельным агрегатом с отдачей 190 л.с. В первом случае мотор будет работать с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а во втором — с десятиступенчатой. Привод исключительно полный.

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