Haval представит в России новый внедорожник H9

Китайская компания Haval в 2024 году начнет продажи на российском рынке кроссовера H9. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на главу «Хавейл Мотор Рус» Андрея Акифьева.

«Это рамный внедорожник с премиальным дизайном — одна из главных новинок Haval в Пекине. О ценах пока неизвестно, но мы предполагаем, что базовая стоимость автомобиля будет в районе 5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Haval H9 выполнен в ретростиле. У него квадратные фары, дневные ходовые огни круглой формы и решетка радиатора с горизонтальными ламелями. Кроме того, модель отличают широкие колесные арки, высокая линия капота, большие боковые зеркала, крупные бамперы, рейлинги на крыше и бокс для хранения вещей на задней двери.

Автомобиль в Китае предлагается с бензиновым мотором мощностью 224 л.с., а также дизельным агрегатом с отдачей 190 л.с. В первом случае мотор будет работать с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а во втором — с десятиступенчатой. Привод исключительно полный.

Ранее россиянам назвали главные ошибки, которые допускают мотоциклисты.