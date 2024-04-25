Новым титульным спонсором Ferrari в «Формуле-1» стала компания из США

Компания из США Hewlett Packard (HP), производящая персональные компьютеры и принтеры, стала титульным спонсором команды «Формула-1» Ferrari. Информация об этом появилась на сайте HP.

Между HP и Ferrari был заключен многолетний контракт, при этом срок его действия не указан. Сообщается, что компании объединяют усилия, подчеркивая общие ценности брендов и приверженность инновациям. HP и Ferrari также будут вместе работать над расширением образовательных инициатив, тем самым оказывая долгосрочное влияние на будущие поколения. Кроме того, использование высокопроизводительных продуктов и услуг HP позволит Ferrari повысить эффективность тренировок и оптимизировать принятие стратегических решений.

После заключения контракта о спонсорстве HP полное название команды Ferrari в «Формуле-1» изменится на Scuderia Ferrari HP.

До этого сообщалось, что голландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем спринтерской гонки на Гран-при Китая в рамках чемпионата мира по автоспорту в классе машин «Формулы-1».

Ранее стало известно, кто заменит Хэмилтона в команде Mercedes.