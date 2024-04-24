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Служебный автомобиль ГИБДД сбил пешехода

В Волгограде служебный автомобиль ГИБДД сбил юношу на пешеходном переходе

Служебный автомобиль Госавтоинспекции в среду, 24 апреля, сбил 19-летнего юношу, перебегавшего проезжую часть по пешеходному переходу в Краснооктябрьском районе Волгограда. Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления МВД по Волгоградской области.

По его информации, ДТП произошло на улице Лермонтова. В результате аварии пешехода доставили в больницу.

12 апреля стало известно, что в Санкт-Петербурге трамвай сбил толпу пешеходов у метро «Приморская». По словам очевидцев, некоторых пострадавших пришлось доставать прямо из-под состава.

В конце марта сообщалось, что в Челябинске трамвай переехал пешехода и отрезал ему ноги. Инцидент произошел недалеко от железнодорожного вокзала, напротив дома на улице Степана Разина.

До этого на юге Москвы автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку общественного транспорта.

Ранее полицейский сбил велосипедиста, ударил его ножом и скрылся.

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