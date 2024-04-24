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В Петербурге полицейский накинулся с кулаками на водителя Geely, но избежал наказания

В Петербурге сняли обвинения с полицейского, который избил водителя Geely

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Shutterstock/Daniel Tadevosyan

В Санкт-Петербурге сняли обвинения с транспортного полицейского Сеймура Джалилова, который избил водителя. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Отмечается, что подсудимый был сотрудником патрульно-постовой службы транспортной полиции. В результате дорожного конфликта полицейский избил водителя Geely Coolray, два раза ударив его по лицу и один раз по руке. После этого страж порядка нанес удар ногой по передней двери автомобиля пострадавшего. В результате на нападавшего завели уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ.

Однако теперь стало известно, что участникам конфликта удалось примириться: Джалилов полностью возместил ущерб пострадавшему и перечислил 50 тыс. рублей в благотворительный фонд «Алеша». В результате с мужчины сняли обвинения. В полиции он больше не работает.

До этого сообщалось, что в Казани трое молодых мужчин напали на машину такси прямо на проезжей части. Один из них попытался разбить лобовое стекло ногой, однако у него не получилось. При этом заднее стекло уже было разбито. По словам очевидцев, мужчины вышли из другого автомобиля. Причина конфликта неизвестна, однако в комментариях написали, что таким образом нападавшие «отомстили» таксисту за то, что за несколько минут до этого он въехал в автомобиль, где сидела беременная девушка.

Ранее стало известно, что жительница Челябинска фиктивно прописала в своей квартире мигранта, который оскорбил бойца UFC.

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