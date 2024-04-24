BYD представит в Пекине кроссовер, разработанный бывшим дизайнером Audi

На автосалоне в Пекине, который открывается 25 апреля, компания BYD представит кроссовер Sea Lion 07. Об этом сообщает carnewschina.com. Там же бренд объявит о старте продаж модели.

Длина машины 4830 мм, а колесной базы — 2930 мм. Автомобиль получил большую панорамную крышу и выдвигающиеся дверные ручки.

BYD Sea Lion 07 будет доступен с тремя силовыми установками на выбор. В базовой версии автомобиля установлен один электрический агрегат мощностью 231 л.с. Вторая версия получит 313-сильный электромотор, а в топовой модификации кроссоверу полагается два электродвигателя суммарной мощностью 530 л.с.

Отмечается, что дизайн новинки разработан под руководством Вольфганга Эггера, который ранее работал в Audi, а теперь занимает пост главного дизайнера BYD.

Ожидается, что цены на автомобиль будут начинаться с 200 тыс. юаней (2,6 млн рублей по курсу на момент пубкации).

Ранее сообщалось, что Subaru Legacy в 2025 году покинет рынок из-за плохих продаж.