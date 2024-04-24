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Жительница Челябинска фиктивно прописала в своей квартире мигранта, который оскорбил бойца UFC

Челябинка фиктивно прописала мигранта, назвавшего бойца UFC свиньей

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Телеграм-канал «SHOT»

Челябинка фиктивно прописала в своей квартире мигранта, который назвал российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирину Алексееву и ее знакомую свиньями. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash. За это на женщину заведут уголовное дело.

Инцидент произошел на одной из дорог в городе. По данным источников, мужчина подрезал ехавших на велосипедах девушек, назвал их «свиньями» и заявил, что на его родине женщины не носят подобную одежду. Алексеева пыталась возразить мужчине, но он продолжал усугублять конфликт.

После обращения спортсменки и ее знакомой, полиция оперативно разыскала владельца автомобиля. Им оказался 40-летний мужчина, но в беседе с правоохранителями он заявил, что в день инцидента за рулем был его брат. Полицейские нашли его и провели профилактическую беседу.

Позже мужчина, оскорбивший Ирину Алексееву и ее знакомую, извинился перед ними. Суд решил выдворить мигранта из РФ.

Ранее в Казани трое мужчин набросились на таксиста.

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