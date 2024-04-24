В Казани трое мужчин набросились на таксиста и попали на видео

В Казани трое молодых мужчин напали на машину такси прямо на проезжей части. Кадры опубликовал Telegram-канал «Казань на максималках».

«Один из них залез на машину, начал жестко пинать лобовое, судя по всему, пытаясь разбить, как и заднее стекло», - говорится в публикации.

На кадрах видно, что трое мужчин окружили машину такси, у которой уже разбито заднее стекло. Один из нападавших попытался разбить лобовое стекло ногой, однако у него не получилось. По словам очевидцев, мужчины вышли из другого автомобиля. Причина конфликта неизвестна, однако в комментариях написали, что таким образом нападавшие «отомстили» таксисту за то, что за несколько минут до этого он въехал в автомобиль, где сидела беременная девушка.

До этого сообщалось, что во Владивостоке водитель такси набросился на пассажира. Инцидент произошел в районе Вторая речка неподалеку от кольца Багратиона. Часть конфликта попала в объектив камеры очевидицы. На кадрах видно, как мужчины кричат друг на друга, и при этом один из них бросается на второго. Сообщается, что причиной конфликта водителя и клиента стало то, что пассажир хлопнул дверью.

Ранее в Арзамасе таксист надругался над 19-летней девушкой.