В Челябинской области смыло трассу из-за мощного потопа

Жители поселка Новый мир в Челябинской области пожаловались на разрушенную во время половодья трассу. Кадры со смытой дорогой они опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

«После того как снег начал таять везде началась беда с потопами. Трасса, которая пролегает с села Светлое через поселок Тугозак, разрушена и никто до сих пор ничего не делает», — пожаловались жители.

Отмечается, что через дорогу раньше ездил школьный автобус из Нового мира до села Светлое. Также трассой пользовались и обычные автомобилисты. Теперь они вынуждены делать большой круг.

До этого жители подмосковного коттеджного поселка «Маленькая Шотландия» оказались вынуждены пересесть с автомобилей на лодки из-за паводка.Территорию затапливало несколько дней подряд, в результате чего отключилось электричество. На опубликованных в сети кадрах видно, что жители передвигаются с помощью надувных лодок и весел.

Ранее в Башкирии паводковые воды смыли автомобиль с водителем внутри.