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Россиянам рассказали, как правильно выбрать подержанный Renault Logan

Автоэксперт Виноградов: при выборе Renault Logan надо тщательно осмотреть кузов

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Renault

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал, как правильно выбрать подержанный автомобиль Renault Logan за 400 тыс. рублей.

Так, по его словам, Renault Logan за 400 тыс. рублей будет в возрасте 12-13 лет, с восьмиклапанным мотором 1.6 (84 л.с.) и ручной коробкой передач. Слабых мест у двигателя почти нет. Со временем может проявиться запотевание крышки ремня ГРМ и сальников коленвала. Механическая коробка надежна, а ресурс сцепления, в среднем, составляет 150-160 тыс. километров.

При осмотре Renault Logan нужно тщательно проверить металл под дверными уплотнителями – коррозия в первую очередь появляется там. Подвеска долговечна, а ее ремонт стоит недорого.

До этого Александр Виноградов провел исследование и выяснил, какие автомобили можно купить на вторичном рынке вместо Lada Granta.

Хорошо оснащенная Lada Granta стоит миллион рублей. За эту сумму можно купить подержанный Kia Rio третьего поколения. Модель продавалась в России с атмосферными бензиновыми моторами объемом 1,4 и 1,6 л.

За миллион рублей можно купить рестайлинговый седан Volkswagen Polo. Под капотом установлен двигатель 1.6 л. мощностью 110 л.с.

Ранее стала известна примерная цена базовой версии кроссовера Москвич 8.

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