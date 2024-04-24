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Названа примерная цена базовой версии кроссовера Москвич 8

«За рулем»: начальная цена Москвича 8 составит 2,5 млн рублей

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АО МАЗ «Москвич»

Начальная версия семиместного кроссовера Москвич 8 будет стоить 2,5 млн рублей. Такое предположение сделал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

«Москвич в последнее время пересмотрел свою ценовую политику — и это правильно. Прозрачный прайс-лист, без дополнительных условий вроде кредита и трейд-ина. Да и цены вполне вменяемые. В продаже Москвич 8 появится в конце года, поэтому о ценах говорить рано. Могу лишь предположить, что начальную цену постараются уложить в 2,5 млн рублей», — заявил Кадаков.

По его словам, Москвич 8 — это аналог таких кроссоверов, как Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.

Москвич 8 представляет собой семиместный кроссовер длиной 4 824 мм, шириной 1870 мм и высотой 1756 мм. Автомобиль получил массивную решетку радиатора со светодиодной оптикой и просторный салон. Внутри кроссовера — бензиновый двигатель GDI на 174 л.с. и 7-ступенчатый «робот».

Автомобиль также оснастили цифровой приборной панелью, беспроводной зарядкой для телефона, системой камер кругового обзора и многим другим.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz показал новую версию внедорожника G-Class.

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