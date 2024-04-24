Полиция прокомментировала избиение мужа Яны Поплавской из-за ДТП

Сотрудники полиции начали проверку по факту дорожного конфликта на севере Москвы с участием радиоведущего Евгения Яковлева, мужа актрисы Яны Поплавской. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«Сегодня в полицию поступило сообщение о дорожном конфликте между двумя водителями на улице Расковой. Полицейскими установлены участники инцидента, они опрошены. Проводится проверка», - заявили в ведомстве.

Отмечается, что участникам конфликта «вынесут решение в соответствии с законом».

Накануне Яна Поплавская сообщила в своем Telegram-канале, что ее мужа Евгения Яковлева избили во время мелкого ДТП. Супруг актрисы попал в небольшую аварию на дороге. Как только он вышел из машины, по словам Поплавской, неизвестный мужчина ударил его в голову — в область виска и уха. Оглушенный от удара муж артистки успел дойти и закрыться в машине, но нападавший продолжал ломиться в дверь. Тогда мужчина вызвал ГИБДД и полицию. При личном досмотре напавшего водителя и его попутчика правоохранители нашли пачку наличных денег (1,5-2 миллиона рублей). Поплавская уточнила, что Яковлев написал заявление на напавшего. После удара у мужчины болит и кружится голова.

Ранее была названа категория водителей, которая чаще других попадает в ДТП.