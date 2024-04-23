Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили. Об этом сообщили в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в публикации.

Проезд был закрыт примерно на 15 минут. О причинах приостановки движения не сообщалось. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Также канал указывает, что на 17:00 со стороны Тамани находится 94 транспортных средства.

До этого сообщалось, что проезжающих через Крымский мост водителей начнут тщательнее досматривать в преддверии и во время майских праздников, а также курортного сезона. В частности, будет увеличено количество досмотровых комплексов. По словам главы региона Сергея Аксенова, в данный момент время ожидания проезда через переправу в среднем составляет порядка часа. Он уточнил, что оно может увеличиваться в случае форс-мажора, при котором движение по мосту ограничивают.

Ранее Зеленского обвинили в терроризме после его слов о разрушении Крымского моста.