Avatr распространил изображние нового кроссовера

На открывающемся 25 апреля автосалоне в Пекине будет представлен новый кроссовер Avatr 11. Об этом сообщает carnewschina.com.

Судя по предварительным изображениям, внешний вид нового Avatr 11 остался без значительных изменений. Кроссовер Avatar 11 построен на модульной платформе EP1. По размерам он близок к модели BMW X6: длина — 4880 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1601 мм, колесная база — 2975 мм. У кроссовера безрамочные двери, а также камеры вместо зеркал заднего вида. В салоне на передней панели установлен большой экран мультимедийной системы, все кнопки — сенсорные. Также автомобиль оборудован адаптивным круиз-контролем с функцией «автопилота».

Вся информация о новом Avatr 11 будет обнародована во время презентации модели.

До этого стало известно, что китайская компания Voyah представила в России кроссовер Free в новой модификации EVR Sport Edition.

От обычной версии Free новинка отличается иной решеткой радиатора, выштамповками нижней части бампера, а также спойлером на двери багажника и 20-дюймовыми дисками черного цвета. Автомобиль оснащен двумя электродвигателями суммарной мощностью 490 л.с. От 0 до 100 км/час машина разгоняется за 4,8 с.

Ранее сообщалось, что в России прекратили сборку автомобилей Dongfeng.