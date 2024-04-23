Проезд по Крымскому мосту перекрыли

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщили в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации в 16:11 мск.

Причины приостановки проезда не сообщаются. Примечательно, что незадолго до этого в очереди со стороны Тамани находился 91 автомобиль.

До этого сообщалось, что проезжающих через Крымский мост водителей начнут тщательнее досматривать в преддверии и во время майских праздников, а также курортного сезона. В частности, будет увеличено количество досмотровых комплексов. По словам главы региона Сергея Аксенова, в данный момент время ожидания проезда через переправу в среднем составляет порядка часа. Он уточнил, что оно может увеличиваться в случае форс-мажора, при котором движение по мосту ограничивают.

Ранее стало известно, что в Москве частично перекроют движение 23 апреля.