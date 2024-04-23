Стало известно, что ждет водителя-иностранца за оскорбления чемпионки UFC

Водитель, оскорбивший в Челябинске российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирину Алексееву и ее знакомую, может быть депортирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спортсменку.

«Я дала все показания в полиции. Он мигрант, у него нет гражданства. Прав на автомобиль у него тоже нет, есть только таджикские автомобильные права. Нам сообщили, что ему светит депортация», — сказала Алексеева.

Инцидент произошел на одной из дорог в городе. По данным источников, мужчина подрезал ехавших на велосипедах девушек, назвал их «свиньями» и заявил, что на его родине женщины не носят подобную одежду. Алексеева пыталась возразить мужчине, но он продолжал усугублять конфликт.

После обращения спортсменки и ее знакомой, полиция оперативно разыскала владельца автомобиля. Им оказался 40-летний мужчина, но в беседе с правоохранителями он заявил, что в день инцидента за рулем был его брат. Полицейские нашли его и провели профилактическую беседу.

Позже мужчина, оскорбивший Ирину Алексееву и ее знакомую, извинился перед ними.

Ранее сообщалось, что глава МЧС Чечни пообещал поставить на колени и изнасиловать задержавших его полицейских.