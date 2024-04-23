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Россиянам рассказали, почему нельзя ездить на спущенных шинах

Fit Service: езда на спущенной покрышке приведет к разрушению ее структуры

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Длительная эксплуатация автомобиля со спущенной шиной может привести к негативным последствиям. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев. По его словам, через некоторое время такую покрышку можно будет выбросить.

«Эксплуатация шины на пониженном относительно нормы давлении может привести к тому, что, во-первых, герметизирующий слой, который удерживает воздух, перестанет выполнять свою функцию, попросту будет испорчен. Во-вторых, при эксплуатации шины на пониженном давлении может произойти разрушение каркаса, что приведет к выходу покрышки из строя», — сказал эксперт.

По словам Погуляева, проверку давления нужно проводить каждый месяц, а при необходимости и чаще. Это можно сделать самостоятельно, используя манометр, или воспользоваться услугами шиномонтажной мастерской. Часто аппарат для проверки и подкачки шин есть на АЗС. Тем не менее если шина периодически теряет давление, следует обратиться в сервис.

Ранее россиянам рассказали, почему нельзя ездить на зимних шинах летом.

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